محافظ أسوان يؤكد أهمية وعي المواطنين لمواجهة الأحداث الإقليمية والعالمية المتغيرة

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على التواجد بين أبنائه طلاب كليات جامعة أسوان بقاعة المشير محمد حسين طنطاوى بالحرم الجامعى بصحارى للتعرف عن قرب على الأراء والمقترحات والمطالب والإحتياجات الطلابية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية المتتالية التى يعقدها المحافظ مع كافة أطياف المجتمع الأسوانى، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لزيادة الوعى لدى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولاسيما مع التحديات الجسام التى تواجه مصر فى ظل المتغيرات والأحداث الإقليمية والعالمية .

لقاء محافظ أسوان بطلاب كليات جامعة أسوان

وأثناء اللقاء الأبوى والتوعوى الذى حضره الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وأعضاء هيئة التدريس، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية زيادة الوعى بالحفاظ على الجبهة الداخلية وكيان الدولة المصرية من خلال عدم الإنسياق وراء الشائعات والأفكار الهدامة، فلابد أن نخاف على بلدنا ووطنا الغالى لإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة .

ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية لطلاب الجامعة

وطالب بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية لطلاب الجامعة فى التعامل مع العديد من القضايا والمحاور المتنوعة المتمثلة فى أسلوب المعاملة الطيبة بين المواطن والسائح الزائر للمحافظة ، وكذا التعريف بأهمية الإستغلال الأمثل للمحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان بإعتبارها محافظة زراعية من الدرجة الأولى ، وتمتلك الكثير من المحاصيل ذات الإنتاج المبكر ، وهو الذى يتطلب التحفيز لإستثمارها وتحقيق القيمة المضافة منها.

وأشار إسماعيل كمال إلى أنه يتكامل مع ذلك ضرورة تكثيف التوعية بالسلوكيات الإيجابية لدى المواطنين فيما يتعلق بالنظافة العامة لمساندة جهود الأجهزة التنفيذية فى تحويل محافظة أسوان لبانوراما جمالية وحضارية تليق بتاريخها العريق ، وهو ما نستهدفه جميعاً لتكون فى أبهى صورها لإستضافة ضيوفها وزائريها.

كما أوضح بأنه فى ظل التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والجامعة سيتم التنسيق لتوفير سيارات ميكروباص إضافية لنقل الطلاب إلى كليات الجامعة المختلفة فى صحارى ومدينة أسوان الجديدة وكلية الهندسة لتخفيف أى معاناة عنهم ، فيما يتطلب من الطلاب بضرورة تأهيل أنفسهم علمياً وعملياً لسوق العمل من خلال إستثمار الفرص التدريبية المجانية فى مجالات البرمجة والإلكترونيات التى يتم توفيرها بمراكز الإبداع والتطور التكنولوجى ، وليتكامل ذلك مع أهمية التنسيق بين الجامعة والشركات والقطاع الخاص لإتاحة هذه الفرص ليتم تأهيل الطلاب بشكل منظم على الوجه الأكمل .

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