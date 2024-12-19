محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشكلات دوائرهم

حرص المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على لقاء عدد من نواب البرلمان، وذلك لاستعراض وحل مشكلات المواطنين بدوائرهم المختلفة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم ، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي في اطار مناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالمحافظة، مشيدا بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالا واسعا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

وقدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشكلات دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في القطاعات كافة لتوفير الحياة الكريمة لهم.