ننشر أسماء ضحايا عقار شبرا الخيمة

كشفت التحقيقات الأولية بحريق شب في محل شمع بشقة بمنزل بشارع ورشة النجارة في حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص، أن حالات الوفاة بسبب الحروق.

وأضافت التحقيقات، وأن الحريق شب في شقة بها ورشة لتصنيع الشمع وحجرة بالطابق الثاني من ذات المنزل، وجرى نقل الجثامين لمستشفى ناصر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

ونشب الحريق بشقه بالارضي على مساحة 120 مترا، تستغل كورشة لتصنيع الشمع اليدوى - غير مرخصة، ملك المدعو الحسيني محمد احمد 40 عاما ومقيم ذات العنوان، مما أدى لتلف محتويات الورشة بالكامل ونتج عن الحريق وفاة كل من:

زوجة مالك الورشة "فوزية عرفات مسلم سليمان" 37 عاما، ونجلهما "آدم الحسيني محمد أحمد" 11 عاما، طالب، و"حنان مدحت جمعة" 35 عاما، "دنيا مدحت جمعة، 32 عاما، "كريمة جابر محمد" 53 عاما، ومقيمين ذات العنوان جميعهم عاملين بالورشة، إثر إصابتهما بحروق متفرقة بالجسم وشخصان آخران جاري تحديدهم وتم نقلهم لمشرحة مستشفى ناصر العام والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة بسؤال مالك الورشة أيد ما جاء بالفحص.

وكشف مصدر أمني أن سبب نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي.