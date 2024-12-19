حوار مجتمعي بجامعة جنوب الوادي حول قضايا العمل البيئي والمناخي في مصر

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جلسة الحوار المجتمعي مع شباب الجامعة ، وممثلي الجمعيات الأهلية بمحافظة قنا، والتي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة بقنا، وذلك ضمن حملة التوعية التي تنفذ في جامعة جنوب الوادي بالتعاون مع وزارة البيئة للتعريف بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي في مصر وأهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الدوار، ويأتي ذلك ضمن فعاليات زيارة وزيرة البيئة لمحافظة قنا.

وجاء ذلك بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد اسماعيل النائب الاكاديمي لرئيس الجامعة الأهلية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا، عمداء ووكلاء الكليات، وممثلي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ووحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، ووكالة التعاون الدولي الالماني (GIZ)، و المجلس القومي للمرأة بقنا، ولفيف من القيادات بوزارة البيئة، ومحافظه قنا، وجامعة جنوب الوادي، وسط حضور طلابي كبير من مختلف كليات الجامعة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بالتواجد فى محافظة قنا العريقة وجامعة جنوب الوادي الصرح العلمى العملاق بإقليم جنوب الصعيد، وأكدت التزام وزارة البيئة بالأولويات الوطنية وتوجهات القيادة السياسية في العمل البيئي وهو حماية الموارد الطبيعية والحد من مصادر التلوث لحمايه البيئة وصحة المواطنين، وعلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات البيئية الدولية لتحقيق ذلك ومنها اتفاقيات “ريو”.

وأشارت الى العلاقة بين الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها والتصدي لقضايا التغيرات المناخية، والى اهميه الدور المجتمعي في تحقيق الأهداف والطموحات في العمل البيئي والذى يتضمن الشراكة والتعاون والتنسيق بين الجمعيات الأهلية والادارة المحلية والقطاع الخاص لضمان استدامة المبادرات البيئية.

كما استعرضت وزيرة البيئة أهم الانجازات التي تمت في محافظه قنا لخدمة العمل البيئي مثل موقعي الانشاءات بالمدفن الصحي ومصنع معالجة المخلفات بمركز قوص، و ما تم انجازه في ملف الصرف الصناعي بمصانع السكر، ومنظومة ادارة المخلفات الصلبة، ومشروعات الطاقة النظيفة بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن جلسة الحوار المجتمعي تأتى ضمن برنامج المرحلة الثانية من مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" والتي تعد من اكبر المسابقات البيئية التي يتم تنفيذها في الجامعات المصرية بالتعاون مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات و تأتى ضمن الجهود التوعوية لوزارة البيئة لطلاب الجامعات ليس فقط من خلال تضمين المفاهيم والمصطلحات البيئية في الكتب والمناهج الدراسية ولكن من خلال أنشطة وبرامج توعوية متنوعة من اجل اشراكهم وابراز دورهم في إيجاد حلول للمشكلات البيئية المختلفة، وتشجيعهم على تنفيذ مشاريع تخدم أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد على دعم الوزارة المتواصل لأفكار وابتكارات الشباب لخلق حلولا تتناسب مع التطور المتسارع في المشكلات والعلم والتكنولوجيا، وتتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تنظيم مسابقة ثقافية موجهة لطلاب 20 جامعة مصرية، تهدف إلى تقييم مدى معرفتهم بالقضايا البيئية وأهمية الحفاظ على البيئة وتوزيع ما يقرب من 1000 دراجة هوائية على الطلاب الفائزين فى المسابقة على مستوى الجامعات كوسيلة تشجيعية للتنقل الصديق للبيئة، وكذلك تنظيم عدد من الأنشطة والندوات التثقيفية التوعوية التي تهدف إلى رفع وعي الطلاب بأهمية التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، والمحميات الطبيعية، والاستثمار في الطبيعة.

وفى كلمته اشاد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا باهتمام القيادة السياسية ووزارة البيئة بالدعم الفنى والمادى لتصبح قنا محافظة خضراء صديقة للبيئة، وتناول توجهات العمل البيئي بالمحافظة حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية الخاصة بالحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية، كما تشارك المحافظة بنجاح بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال تقديم مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم أن محافظة قنا قطعت شوطا كبيرا نحو تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة النظافة، وعلى حرص المحافظة للترويج للاقتصاد الدوار والسياحة البيئة والريفية والاستثمار فى مجالات الطاقة النظيفة.

ومن جانبه رحب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا وكافة الحضور الكرام، مشيدا بجهد القيادة السياسية ووزارة البيئة فيما تنفذه من مبادرات لرفع الوعى البيئي لدى الشباب الجامعي بهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ، وبالتعاون المثمر بين الجامعة ووزارة البيئة في تعريف الشباب بمجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة ومنها مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" والتي تسهم في تعزيز الوعي البيئي ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما استعرض رئيس الجامعة أبرز جهود الجامعة فى مجال حماية البيئة والتحول الاخضر والتوعية بقضايا التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، كما تناول بالشرح جهود الجامعة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة مشيرا الى وجود برامج اكاديمية بحثية لدى الجامعة تركز على التنمية المستدامة واكد حرص الجامعة على الالتزام بالمعايير البيئية التي حددتها الجهات العالمية

واشار عكاوي لتفوق جامعة جنوب الوادي دوليا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة حيث حصلت على المركز العشرين عالميا في مجال الطاقة النظيفة وفقا لتصنيف التايمز العالمي للتنمية المستدامة كما احرزت الجامعة تفوقا في العديد من المجالات البحثية المتعلقة بهذه الاهداف حيث تفوقت مخرجاتها البحثية في الهدف السادس (المياه النظيفة) و الهدف الثاني (لا للجوع) و الهدف الثالث عشر (التغير المناخي) والهدف الرابع عشر (الحياة تحت الماء) و الهدف التاسع (الصناعة والابتكار) والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والانتاج المسئول) والهدف الثالث (الصحة والرفاه)، كما أشار الى حصول جامعة جنوب الوادي على تصنيف الجامعة الخضراء في تصنيف الاستدامة الإندونيسي لعام 2024".

وخلال الجلسة الحوارية اجابت الوزيرة ومحافظ قنا ورئيس الجامعة على كافة التساؤلات والاستفسارات التى طرحت من قبل الحضور، كما تضمنت الفعاليات ندوه توعوية للدكتور محمد مصطفى مسؤول التوعية بوزارة البيئة عن المحميات الطبيعية وقضايا التغير المناخي واهداف التنمية المستدامة وجهود الدولة المصرية في هذا المجال، تم عمل مسابقة للطلاب المشاركين حيث قامت وزيرة البيئة بتوزيع عدد 30 دراجه هوائية كمنح للطلاب الفائزين في المسابقة التي اجريت خلال فعاليات الندوة وذلك في اطار مبادرة صحتنا من صحه كوكبنا التي تنفذها وزاره البيئة بالتعاون مع شركه سانوفى .

وفى نهاية الجلسة الحوارية قدم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا درع المحافظة لوزيرة البيئة ، كما قام الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بتقديم درع الجامعة لوزيرة البيئة تكريما وتقديرا لها.

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