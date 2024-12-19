تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.3 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 2,230 تريليون جنيه.

صعود المؤشر الرئيسي

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 30,526.71 نقطة، وارتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 6,747.41 نقطة، وكذا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 13,420.14 نقطة.

انخفاض بعض المؤشرات

بينما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 8,410.64 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.05%، ليغلق عند مستوى 11,532.93 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 3,134.18 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.07% ليغلق عند 37,573.17 نقطة،

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 148.1 مليون جنيه، 91.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 239.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 936.1 مليون سهم، من 83.7 ألف صفقة منفذة.