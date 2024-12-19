محافظ أسوان يشارك طلاب الجامعة المعسكر السنوي "الخدمة الاجتماعية وبناء الإنسان"

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وأبناؤه طلاب الفرقة الثانية بكلية الخدمة الإجتماعية بإجمالى 520 طالبا وطالبة في المعسكر التدريبى السنوى تحت عنوان "الخدمة الإجتماعية وبناء الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة"، والذى تم تنظيمه بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان أمام المبنى الإدارى بمقر جامعة أسوان بصحارى بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس.

إسماعيل كمال يشارك طلاب جامعة أسوان في المعسكر السنوي الخدمة الاجتماعية وبناء الإنسان

ومن جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالتنظيم الراقى والمتميز لأبنائنا الطلاب ، والظهور بالمظهر المشرف من خلال حرصهم للمشاركة فى هذا المعسكر الحيوى والهادف .

تنظيم الفعاليات ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان في

مؤكداً على أن تنظيم هذه الأنشطة والفعاليات يأتى ضمن الجهود العديدة التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " بما يساهم فى تعزيز التنمية البشرية وتعظيم الفوائد الإيجابية التى تعود بالخير على الوطن والمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة فى مختلف المجالات الحياتية.

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