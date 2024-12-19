ads
الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشارك طلاب الجامعة المعسكر السنوي "الخدمة الاجتماعية وبناء الإنسان"

إسماعيل كمال يشارك
إسماعيل كمال يشارك طلاب جامعة أسوان في المعسكر السنوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وأبناؤه طلاب الفرقة الثانية بكلية الخدمة الإجتماعية بإجمالى 520 طالبا وطالبة في المعسكر التدريبى السنوى تحت عنوان "الخدمة الإجتماعية وبناء الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة"، والذى تم تنظيمه بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان أمام المبنى الإدارى بمقر جامعة أسوان بصحارى بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس.

إسماعيل كمال يشارك طلاب جامعة أسوان في المعسكر السنوي الخدمة الاجتماعية وبناء الإنسان

ومن جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالتنظيم الراقى والمتميز لأبنائنا الطلاب ، والظهور بالمظهر المشرف من خلال حرصهم للمشاركة فى هذا المعسكر الحيوى والهادف .

تنظيم الفعاليات ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان في 

مؤكداً على أن تنظيم هذه الأنشطة والفعاليات يأتى ضمن الجهود العديدة التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " بما يساهم فى تعزيز التنمية البشرية وتعظيم الفوائد الإيجابية التى تعود بالخير على الوطن والمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة فى مختلف المجالات الحياتية.

1000155080
1000155080
1000155085
1000155085
1000155081
1000155081
1000155075
1000155075
1000155077
1000155077
1000155078
1000155078
كلية الخدمة الاجتماعية المعسكر التدريبى السنوى جامعة أسوان أخبار محافظة أسوان