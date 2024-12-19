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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة" تطلق 25 منفذًا متنقلًا للسلع والمنتجات الغذائية بأسيوط

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة المتحركة
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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة منافذ متحركة  تشمل ٢٥ سيارة محملة بالمنتجات والسلع الغذائية المختلفة، الى محافظة أسيوط، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي: “إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار التنسيق مع اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط”.

وأشار الفولي، إلى أنه تم ارسال 25 سيارة محملة بمنتجات وسلع القطاعات الإنتاجية بوزارة الزراعة: الإصلاح الزراعي، قطاع الإنتاج، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الزراعات المحمية، المجالس الزراعية، حيث شملت تلك المنتجات: بيض المائدة، اللحوم، الدواجن، الألبان ومنتجاتهم، فضلا عن منتجات التصنيع الغذائي، والبقوليات.

وأضاف رئيس الهيئة أن اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط، قد تفقد إصطفاف السيارات، وتوجه بالشكر إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الدعم المتواصل والمستمر الذي تقدمه وزارة الزراعة، وقطاعاتها المختلفة للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية في المحافظة، ورفع العبء عن كاهل مواطنيها.

وأشار إلى أن جميع السلع والمنتجات التي تم ضخها بالسيارات يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى ٢٥٪ عن مثيلاتها بالاسواق، لافتا إلى أنه تم بالتنسيق مع المحافظة، توزيع السيارات والمنافذ المتنقلة على الميادين الهامة بالمحافظة، وأماكن تمركز المواطنين، حيث لاقت القافلة إقبالا جماهيريا من ابناء المحافظة، نظرا لجودة المنتجات، وأسعارها.

وفي سياق متصل، قال الفولي أنه من المقرر، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، ارسال قافلة الاربعاء المقبل إلى الديوان الباباوي بالكتدرائية المرقسية بالعباسية، تزامنا مع اعياد الأقباط، وسيتم ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

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