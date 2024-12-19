محافظ البحيرة ورئيس القابضة للمياه يفتتحان مركز خدمة عملاء كفر الدوار| صور

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مركز خدمة العملاء بكفر الدوار بعد الانتهاء من أعمال تطويره، وذلك بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

تأتي هذه الزيارة لتفقد المركز الذي تم الانتهاء من أعمال تطويره وبدء العمل به لتقديم خدماته للمشتركين في نطاق مركز ومدينة كفر الدوار، ويبلغ إجمالي عدد المشتركين الذى يخدمهم المركز بريف ومركز مدينة كفر الدوار 174,000 مشترك، يُعد المركز جزءًا من استراتيجية الشركة لتطوير بنيتها التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة

وأكد المهندس ممدوح رسلان خلال الزيارة أن الشركة القابضة حريصة على توفير مراكز خدمة متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة.

وأضح رسلان، أن هذا المركز سيسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات المواطنين وتقليل مدة الانتظار، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وأعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بما تقدمه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة من تطوير للخدمات، مؤكدة أن مركز خدمة عملاء كفر الدوار يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، حيث يخدم عددًا كبيرًا من المشتركين في مركز ومدينة كفر الدوار.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أهمية إلغاء كافة الاستمارات الورقية واعتماد التكنولوجيا الحديثة بدلًا من استخدام الورقيات والطباعة، وذلك ترشيدًا للنفقات وللتيسير على المواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.

وأوضح رئيس شركة مياه البحيرة، أن المركز مجهز بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ويعمل وفق نظام الشباك الواحد، مما يسهل على العملاء إتمام جميع الإجراءات في مكان واحد بسرعة وكفاءة.

ويتيح المركز للمواطنين خدمات مثل الاستعلام عن الفواتير وسدادها إلكترونيًا، تقديم الطلبات، تسجيل قراءات العدادات، خدمات صيانة وتطهير الخزانات، وشحن العدادات مسبقة الدفع.

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