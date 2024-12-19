الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي يشارك باحتفال الكريسماس

شهد الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، احتفال احدي المدارس التابعة للكنيسة، بالكريسماس في وقت تسبيح وتأمل روحي، حيث عمّت مشاعر الفرح والسلام بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

شارك الحضور في لحظات من الصلاة والترانيم، معبرين عن فرحتهم بميلاد السيد المسيح، ومتطلعين إلى بداية جديدة مليئة بالبركات.

وأعرب الدكتور القس ماجد كرم عن سعادته بهذه المناسبة التي تحمل رسالة الأمل والتجديد، مؤكدًا أن احتفالات الميلاد هي وقت للتأمل في معاني المحبة والسلام، وبداية جديدة للتقرب إلى الله مع بداية عام جديد.

كان الاحتفال فرصة لإعادة اكتشاف الفرح الداخلي والتجديد الروحي، حيث استمتع الحضور بلحظات من الترانيم والصلاة التي بثت في قلوبهم السلام والطمأنينة. وتبادل الجميع التهاني، متمنين عامًا جديدًا مليئًا بالنعم والبركات.