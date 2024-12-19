تداول 10 آلاف طن و603 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 603 شاحنات و66 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، 460 شاحنة و46 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف طن بضائع، 143 شاحنة و20 سيارة.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية وAlcudia Express بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل، دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1500 طن بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1347 راكبا بموانيها.