وزير الرياضة ومحافظ المنيا يتفقدان مركز شباب المدينة (أ)

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة تفقدية لمركز شباب المدينة (أ) خلال زيارته التفقدية لمحافظة المنيا، بحضور القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الوزارة، ومشاركة الكيانات الشبابية، والجوالات والكشافة والأندية والشُعب بالمركز.

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح حول الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي ينفذها المركز، مؤكدًا علي أهمية دور مراكز الشباب في تمكين الشباب وتوفير بيئة صحية وآمنة للإبداع والابتكار كمراكز تنويرية.

وتفقد وزير الرياضة ومحافظ المنيا، الفرق الكشفية والإرشادية، زهرات أشبال كشافة ومرشدات، ورشة عمل لفريق ريحانة، تقديم بعض اللعبات الرياضية خماسى بنين وبنات، مشاركة نادي العلوم والذكاء الاصطناعي ومراكز السلامة النفسية، وعرض أحد الابتكارات العلمية المنفذة، اصطفاف من شعب المنتدى الثقافي وتقديم بعض الفقرات الشعرية، اصطفاف أيضا لشعب نادي القرن الواحد والعشرين ونادى المناخ والبيئة، لإدارات تنمية الشباب والنشء ومراكز الشباب وتمكين الشباب.

كما تابع الدكتور أشرف صبحي رفقه اللواء عماد كدواني، سير العمل في المشروعات التطويرية والأنشطة المقدمة داخل المركز، مشددًا على ضرورة استكمال عمليات التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة بما يضمن تقديم خدمات رياضية واجتماعية متميزة للشباب وأبناء المحافظة.

تأتي الزيارة ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، بما يشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة، وتوسيع نطاق الأنشطة والخدمات المقدمة، والوقوف على احتياجات مراكز الشباب بالمحافظات، وضمان وصول الخدمات الرياضية إلى جميع الفئات.