ads
الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ارتفاع ضحايا عقار شبرا الخيمة إلى 7 وفيات

حريق شبرا الخيمة
حريق شبرا الخيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مدينة شبرا الخيمة اليوم الخميس، حريقًا هائلًا، شب بأحد المحلات التجارية داخل  منزل في شارع ورشة النجارة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق وعدم امتداده الي المنازل والمحلات.

 وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابه 4 آخرين باختناقات، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وتقدير التلفيات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا باندلاع حريق في منزل بشارع ورشة النجارة، داخل مصنع شمع بالدور الارضي وغرفة بالدرو الثاني.

وقد تم اخطار اللواء مدير امن القليوبية بالحريق، وانتقلت 5 سيارات مطافي، وتم السيطرة علي الحريق الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابه 4 آخرين باختناقات، وتم السيطرة علي الحريق وعدم امتداده للمناطق المجاورة وتولت النيابة التحقيق.

حريق شبرا الخيمة

IMG-20241219-WA0020
IMG-20241219-WA0020
IMG-20241219-WA0018
IMG-20241219-WA0018
IMG-20241219-WA0019
IMG-20241219-WA0019
IMG-20241219-WA0016
IMG-20241219-WA0016
IMG-20241219-WA0017
IMG-20241219-WA0017
IMG-20241219-WA0014
IMG-20241219-WA0014
IMG-20241219-WA0015
IMG-20241219-WA0015
IMG-20241219-WA0012
IMG-20241219-WA0012
IMG-20241219-WA0013
IMG-20241219-WA0013
IMG-20241219-WA0011
IMG-20241219-WA0011
IMG-20241219-WA0010
IMG-20241219-WA0010
السيطرة على الحريق شبرا الخيمة مصرع 7 أشخاص مدينة شبرا الخيمة