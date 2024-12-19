ارتفاع ضحايا عقار شبرا الخيمة إلى 7 وفيات

شهدت مدينة شبرا الخيمة اليوم الخميس، حريقًا هائلًا، شب بأحد المحلات التجارية داخل منزل في شارع ورشة النجارة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق وعدم امتداده الي المنازل والمحلات.

وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابه 4 آخرين باختناقات، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وتقدير التلفيات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا باندلاع حريق في منزل بشارع ورشة النجارة، داخل مصنع شمع بالدور الارضي وغرفة بالدرو الثاني.

وقد تم اخطار اللواء مدير امن القليوبية بالحريق، وانتقلت 5 سيارات مطافي، وتم السيطرة علي الحريق الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابه 4 آخرين باختناقات، وتم السيطرة علي الحريق وعدم امتداده للمناطق المجاورة وتولت النيابة التحقيق.

حريق شبرا الخيمة

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