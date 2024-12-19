نجوى كرم تغني لأول مرة "عتوقيت قلبي" باستعراض عالمي| صور

قدمت اللبنانية نجوى كرم لأول مرة أغنيتها الجديدة "عتوقيت قلبي" وسط عرض استثنائي عالمي، في ختام برنامج "أراب جوت تالنت".

وتجدد نجوى كرم تعاونها في جديدها "عتوقيت قلبي" مع الملحن عماد شمس الدين، والموزع الموسيقي هادي شرارة، فيما تولى عملية الميكس والماستر إيلي بربر، وذلك بعد أن صاغ الكلمات الشاعر مازن ضاهر.

وتقول كلمات الأغنية:

عتوقيت قلبي .. الساعة هلّق عشق ونُصّ

وانتَ قاعد جنبي

بدّي تضلّ بقُربي .. بدل السّاعة سّاعة ونُصّ

ما بيشبع منّك قلبي

ما بدّي إلّا عيونك تيشوفوني حلوة

حتّى القمر من دونك مش عم شوفو مضوي

الله بلاني بالحبّ وشو حلوة هالبلوة..".

وفيديو أغنية "عتوقيت قلبي" من إخراج المخرج اللبناني عماد عبود، وتضمن مشاهد استعراضية مبهرة تفاعل معها الجمهور في ختام حلقات الموسم السابع من البرنامج الشهير "أراب جوت تالنت".