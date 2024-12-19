"العامة للبترول" تنجح فى إعادة حقل GPY للإنتاج بعد توقف دام لسنوات

أعلنت الشركة العامة للبترول، اليوم الخميس، عن نجاحها في إعادة حقل GPY للإنتاج بعد توقف دام لعدة سنوات، حيث سجل الحقل أعلى معدلات إنتاج في تاريخه. يأتي هذا الإنجاز في إطار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية لتشجيع الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة.

ووفق بيان من وزارة البترول، أوضح المهندس محمد عبد المجيد، رئيس الشركة، أن الحقل، المكتشف عام 1981، استعاد نشاطه بفضل خطة عمل شملت حفر آبار مائلة للوصول إلى خزانات جديدة بعد إجراء مسح سيزمي حديث عالي الجودة.

كما تمت الاستفادة من تسجيلات وتقنيات متطورة لتحديد المواقع الأمثل للحفر.