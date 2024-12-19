سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع تنفيذ مشروع كوبري الشاملة على الإبراهيمية

قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لموقع مشروع كوبري الشاملة بمدينة بني سويف، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يعد أحد المشروعات الخدمية الحيوية بالمحافظة، خاصة في منظومة تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام داخل المدينة.

“علام”يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع كوبري الشاملة على الإبراهيمية ببني سويف

حيث تم الوقوف على معدلات الإنجاز الفعلي ومناقشة التحديات التي تواجه سير العمل، وأكد السكرتير العام المساعد خلال الجولة أهمية تذليل العقبات التي قد تعيق تنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى توجيهات المحافظ بضرورة التعاون بين الجهات المعنية وشركات المرافق لتسريع وتيرة العمل. ويهدف المشروع إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام داخل المدينة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته : علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، والمختصون من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وشركة الكهرباء، وديوان عام المحافظة والوحدة المحلية.