رئيس شركة مياه الإسكندرية يتفقد فروع ومراكز خدمات منطقة غرب

أجرى المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من الفروع ومراكز الخدمات والروافع في مناطق غرب الإسكندرية، وذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على سير العمل.

وشملت الجولة زيارة مراكز خدمة العملاء في الورديان و6 أكتوبر، بالإضافة إلى فرعي العجمي والساحل، وذلك للتأكد من سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما تضمنت الجولة تفقد الروافع الرئيسية التي تشمل:

• رافع المكس

• رافع الدخيلة

• رافع أبو يوسف

• رافع 6 أكتوبر

• رافع أبو تلات

• رافع الكيلو 26

• رافع الكيلو 21

هدفت الجولة إلى متابعة كفاءة تشغيل المحطات والروافع، والتأكد من توافر الموارد اللازمة لضمان استمرارية الخدمة بالمستوى المطلوب، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تواجه العاملين في الميدان والعمل على إيجاد حلول فورية لتحسين الأداء.

وأكد المهندس أحمد جابر خلال الجولة على أهمية التواصل مع العاملين في مختلف المواقع والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين سير العمل. كما شدد على التزام الشركة بتطوير البنية التحتية وضمان تقديم خدمات المياه بجودة عالية لكافة سكان المحافظة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شركة مياه الإسكندرية لتحقيق استدامة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

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