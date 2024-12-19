محافظ بني سويف يتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة للاطمئنان على توافر السلع

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بزيارة لمدينة إهناسيا، تفقد خلالها، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، لمتابعة موقف السلع ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الحيوية والجماهيرية في كافة القطاعات، خاصة في قطاع التموين ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة .

“غنيم” يتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والإستراتيجية بمدينة إهناسيا ببني سويف

اطمأن المحافظ خلال تجوله داخل فرع الشركة، من مسؤولي التموين على الموقف الحالي المتعلق بتوافر وانتظام سلاسل الإمداد ومخزون السلع الاستراتجية من السكر والأرز وزيوت الطعام واللحوم والدواجن المجمدة وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والأهلية في هذا الجانب، في مجال مراقبة الأسواق والتأكد من صلاحية وجودة السلع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

ورافق المحافظ خلال الزيارة: عضوا مجلس النواب (النائب على بدر، النائب سامي توفيق)، المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين، هاني الجويلي رئيس المدينة، ومسؤولو إدارة التموين و فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة باهناسيا.