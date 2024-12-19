وفد من الأمم المتحدة يزور محافظة دمياط| صور

التقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بمكتبه، اليوم الخميس، مع سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمهندسة ندى حسام، مساعد مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.

جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تنفيذ النموذج الوطني للموازنة التشاركية، بمحافظة دمياط وذلك بالتعاون المشترك مع عدد من الوزرات على رأسهم التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، وبالشراكة أيضًا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.

وناقش المحافظ الاستراتيجية المُعدة لتحقيق التكامل بين التنمية المالية والمحلية بالتنمية الحضرية، ورؤية النموذج لتعظيم الاستفادة من الموارد وتأهيل الشباب وإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز مباديء المشاركة المجتمعية، حيث تم تنفيذه بعدد من المحافظات وتم اختيار دمياط لاطلاق النموذج بها، حيث من المقرر ربط نموذج تنفيذ مشروع التنمية الحضرية "حيّنا " الجارى تنفيذه من خلال الهابيتات، للاستفادة من كافة المخرجات التي حققها المشروع حتى الآن بهذا النموذج وتحقيق رؤى التكامل وتعزيز المشاركات المجتمعية.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي أن النموذج يتواكب مع رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتنمية الوعي واشراك المواطنين بخطط الحكومة والسياسات المالية، باعتبارهم ركيزة أساسية وشريك أصيل فى بناء الجمهورية الجديدة، ممايعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ دمياط، أن رؤية البرنامج وأهدافه بوضع حلول للتحديات الراهنة، علاوة على تحقيقه للمبدأ التشاركي الذي يعمل على دعم محاور التنمية، وتعزيز الوعي المالي لدى المواطنين، وثمن جهود الجهات والوزارات المشاركة لدعم تنفيذ البرنامج.

وأكد أن هناك تضافر كبير للجهود للتنفيذ، الذي يتم من خلال خطة تدريجية لتمكين ورفع قدرات المواطنين وإعداد كوادر فعالة وواعية قادرة على قراءة وفهم وتحليل الموازنة وخطة المواطن وخطط وبرامج الحكومة وتمكينهم من متابعة تنفيذ المشروعات المحلية والرقابة المجتمعية.

ونوه أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سُبل الدعم الممكنة للتنفيذ، مؤكدًا أن دمياط تحظى بمميزات عديدة وتتمتع بمقومات مختلفة باعتبارها مدينة صناعية زراعية تجارية ساحلية، وتشهد انطلاق مشروعات قومية ومشروعات أخرى بالقطاعات المختلفة الأمر الذى يجعلها نموذج ناجح للتنفيذ، حيث لفت أيضًا إلى أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة التعامل مع الشكاوى وتقليل زمن الاستجابة بالتفاعل السريع وحل الشكاوى لتحقيق أعلى المعدلات ورضا المواطن مؤكدًا في ختام اللقاء دعمه لكافة جلسات الحوار التي ستتم خلال الفترة المقبلة لدعم النموذج.