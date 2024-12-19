محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بمركز ومدينة تلا

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على التواجد الميداني ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتابع محافظ المنوفيه، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا فى متابعة أعمال رصف ووضع طبقة الاسفلت النهائية بطريق كفر السكرية _سماليج حتى مسجد الرحمة بزنارة وذلك ضمن أعمال رصف ورفع كفاءة طريق شبين الكوم _ طنطا بطول ٢٥كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى لتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أنه جاري متابعة أعمال فرد طبقة السن بمتفرعات شارع الشهيد جودة وهندسة الرى تمهيدا لرفع المناسيب وتركيب بلاعات مياه الأمطار ضمن أعمال الرصف المتكاملة، فضلا عن متابعة أعمال قطع الفرمة ورفع الأنقاض بمتفرعات شارع السويس استعداد لفرد طبقة السن تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤.