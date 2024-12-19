محافظ بني سويف يطمئن على انتظام وسير الدارسة خلال جولته بمدرسة إهناسيا الثانوية بنات

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مدرسة اهناسيا الثانوية بنات ،لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والوقوف على الحالة العامة للمدارس بمختلف المراحل والنوعيات، وذلك ضمن برنامج ميداني لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية التي تتماس مع احتياجات ومطالب واهتمامات المواطنين .

"غنيم" يطمئن على انتظام وسير الدارسة خلال تفقده للعملية التعليمية بمدرسة اهناسيا الثانوية بنات ببني سويف

واطمأن المحافظ على انتظام العملية التعليمية وتواجد أعضاء التدريس والإداريين ،متفقدا بعض فصول المدرسةوتابع جانبا من الشرح العملي للمادة داخل معمل الفيزياء، فضلاً عن متابعته لأعمال أدء التقييمات الأسبوعية للطالبات في المواد الأساسية ،مشددًا على أهمية وضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج،بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة

وتجول المحافظ داخل المدرسة التي تضم عدد2 مبنى : المبنى الجديد المكون من 5طوابق " أرضي و4 علوي"،ومبنى قديم من دور أرضي و2 علوي ، تستوعب 1276 طالبة ،بجانب عدد من المعامل (فيزياء، أحياء،كيمياء ،و2 معمل حاسب آلي) وغيرها من الملحقات ،حيث تفقد المحافظ معرض الأنشطة،مؤكدا أهمية تفعيل الأنشطة التربوية في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية،لتأثيرها الإيجابي على المنظومة التعليمية، لاكتشاف المواهب الطلابية وتطوير وصقل مهاراتهم الشخصية.

كما حرص المحافظ _خلال تفقده للمكتبة_ على فتح باب الحوار مع الطالبات أثناء حضورهن لحصة أنشطة بالمكتبة ، واستمع لمحاكاة لمناظرة بين الطالبات حول الفروق والاختلافات بين استخدام الكتاب المدرسي في التعليم مقارنة بأجهزة التابلت ، حيث أبدى المحافظ إعجابه بطريقة وأسلوب الحوار في طرح و تناول الأراء المؤيدة والمعارضة للمفاضلة بين الأسلوب المعتمد على الكتاب الورقي والمحتوى التعليمي على التابلت ، مناقشا كل طرف في أرائه وتبينه لوجهة نظره ، مؤكدا على أهمية توظيف التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة خاصة التعليم ، لاسيما في ظل الثورة العلمية التي يعيشها العالم في المعلومات وتكنولوجيات الاتصالات

رافق المحافظ خلال الزيارة : عضوا مجلس النواب (النائب على بدر، النائب سامي توفيق) الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ،هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة اهناسيا، إيمان عدلي مديرة المدرسة.