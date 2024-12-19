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الخميس 19 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ختام فاعليات الورشة التدريبية لتمرين قادة المناخ الصغار بأسيوط والوادي الجديد

جانب من الورشة
جانب من الورشة
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اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد فاعليات مبادرة عقول واعدة.. مستقبل أخضر تمكين قادة المناخ الصغار ضمن مبادرة صحتنا في بيئتنا المنفذة خلال الشراكة بين شركة المياه ومنظمة الامم المتحدة للطفولة يونسيف ومديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بمراكز (ساحل سليم وأبنوب ومركز أسيوط).

جاءت الورشة التدريبية المقامة بمركز التدريب والخدمات بمياه أسيوط على مدار ثلاثة أيام متتالية خلال الفترة من 17 لـ 19 ديسمبر، وذلك بحضور ريمون شكرى، مسئول برنامج المياه بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف والمحاضر حاتم السواح.

واختتمت الورشة بتحقيق عدد من الأهداف الذكية التى سيحملها المتدربين للأطفال الصغار  ليكونوا سفراء في مدارسهم لنقل الفكر الإيجابي وكيفية خلق مبادرات فعالة تسعي الى تغيير الواقع وتكون أكثر بقاء في نفوس النشأ وتعتبر غرسة صالحة فى برامج التنمية  البشرية المستدامة .

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