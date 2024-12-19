افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، أعمال تطوير عدد من المنشآت الصحية والأقسام لتطوير المنظومة والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

جاء ذلك بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من قيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

شملت الافتتاحات افتتاح أعمال تطوير مبنى سكن الأطباء بالكيلو 7 والذى يضم 20 وحدة سكنية بتكلفة 6.3 مليون جنيه؛ بما يعمل على مزيد من الاستقرار للأطباء واستقبال الفرق الطبية من خارج المحافظة.

كما افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عدد من الإضافات الطبية الجديدة بمستشفى مطروح العام بما يعود على تحسين الخدمة الطبية والعلاجية والتيسير على المرضى وذويهم، ومنها افتتاح المعمل الميكروبولوجي كأول معمل من نوعه بمطروح بتكلفة بلغت 2.7 مليون جنيه دعم من محافظة مطروح، ويتم من خلاله زرع العينات البكتيرية لصرف المضادات الحيوية وإصدار الشهادات الصحية.

وكذا افتتاح جهاز الأشعة المقطعية 128 مقطع كأحدث الإشاعات ذات التقنيات المتطورة لإجراء الفحوصات الطبية مثل أشعات الصبغة على الشرايين الرئوية والطرفية، وتصوير الفحوصات السريعة كحالات الأطفال والحوادث، وكذلك أشعة متعددة المقاطع على شرايين القلب،

كما تم افتتاح الأشعة المقطعية 16 مقطع بتكلفة 9.5 مليون جنيه، وذلك في حالات الحوادث والطوارئ.

كما افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهاز أشعة c arm بتكلفة 5 ملايين جنيه، ويتم استخدامه في العمليات التخصصية الدقيقة مثل جراحات العظام والمخ والأعصاب والأوعية الدموية.

كما تفقد محافظ مطروح التشغيل التجريبى لاستحداث مركز للإرشاد الوراثي بتكلفة 1.9 مليون جنيه بالمستشفى العام.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على الدعم المستمر لقطاع الصحة بالمحافظة بما ينعكس على الارتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة، وكذا الشكر لجهود جميع العاملين بمديرية الصحة بقيادة الدكتور إسلام عساف على الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مطروح.

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير عدد من المنشآت الصحية

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