وزير الرياضة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمنيا

وصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إلى محافظة المنيا؛ وذلك لبدء جولة تفقدية تشمل عددًا من المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظة، بالإضافة إلى افتتاحات بعض المشاريع الجديدة.

وكان في استقباله اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبحضور القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الوزارة.

وأجريت جلسة ودية دارت حول أهمية التنسيق مع نواب المحافظة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وخطط الوزارة لتعزيز الخدمات المقدمة للشباب في المنيا، وعرض كافة مطالب السادة النواب، مشيدًا بجهودهم في دعم القطاع الشبابي والرياضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن زيارته إلى المنيا، ضمن جهود الوزارة لدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية في مختلف المحافظات، وكذا متابعة المشروعات التنموية والخدمات الرياضية المقدمة للشباب، والوقوف على احتياجات المراكز الشبابية والرياضية بالمحافظة.

فيما رحب المحافظ بزيارة الوزير، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في تنظيم الأنشطة والبرامج التي تسهم في بناء الشخصية المصرية وترسيخ القيم الإيجابية بين الشباب، ضمن أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" التي تركز على بناء الإنسان المصري وخاصة النشء والشباب.

وأشاد نواب المحافظة بجهود التعاون المثمرة بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة المنيا في تطور البينة والمشروعات والمبادرات التي أسهمت بشكل كبير في تحسين جودة الحياة بالمحافظة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لممارسة الرياضة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد عدد من مشروعات الوزارة بمركز شباب المدينة (أ)، وافتتاح نزل الشباب الدولي، الذي يمثل نموذجًا حديثًا للإقامة الرياضية، إضافة إلى زيارة نادي متحدي الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة، وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية بنادي المنيا الرياضي، في إطار دعم الأنشطة الرياضية والشبابية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.