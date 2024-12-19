الليلة.. جروس يقود الزمالك في أول اختبار أمام سيراميكا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "استاد القاهرة الدولى"، لمتابعة مواجهة نادى الزمالك الذى يستضيف نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تحت قيادة السويسرى جروس، المدير الفنى للفريق، لحصد الثلاث نقاط ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التى يسير على خطاها الفارس الأبيض.

ويبحث جروس عن الانطلاقة القوية فى ولايته الثانية للزمالك، ويسعى لترتيب الأوراق داخل البيت الأبيض، وأن ينحى الطلبات التي يحتاجها الفريق فى الفترة الحالية جانباً، والتركيز فى الفترة المقبلة وفى مواجهة الليلة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى سيراميكا لتحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة النتائج الإيجابية التى حققها منذ انطلاقة المسابقة، بعد الجولة الأولى التى تعرض فيها للهزيمة من الأهلى.

ويحتل فريق الزمالك وصافة ترتيب الدورى المصرى برصيد 9 نقاط، حققها خلال 4 جولات، فاز فيها فى ثلاث جولات، وتعرض للهزيمة فى واحدة ولم يتعادل.

فيما حل فريق سيراميكا فى المركز الخامس، برصيد 7 نقاط، بعد 4 جولات، حقق خلالها الفوز فى جولتين، وتعادل فى جولة، وهزم فى جولة.