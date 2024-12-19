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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبدالمحسن سلامة: الصحافة المصرية تواجه تحديات كثيرة ولدينا خطط للتطوير

الكاتب الصحفي عبدالمحسن
الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة
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أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة؛ عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن الصحافة المصرية  تواجه العديد من التحديات الداخلية، والتي تتمثل في الأزمات الاقتصادية التي تواجهها المؤسسات الصحفية، بجانب التحديات الخارجية التي تتمثل في الصراع العنيف في التقدم التكنولوجي، مثل صحافة الموبايل والسوشيال ميديا، والتي تخلق التحديات المهنية التي تحتم الارتقاء بالمحتوى المهني.

وأكد عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات خاصة، لـ“البوابة نيوز”، أن هناك العديد  من الحلول والخطط المطروحة على طاولة النقاش داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم يبت الأمر فيها بعد، مشيرًا إلى أنها ستعمل على خلق طرق مبتكرة لتوزيع الصحف وجذب الإعلانات، بجانب الحفاظ على مصدر الدخل والعائد من وسائل التواصل الاجتماعي كنوع من أنواع الحلول للمشكلات الاقتصادية الراهنة.

الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الصحافة المصرية التحديات الازمات الاقتصادية