ads
الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير تعليم مطروح تتابع تنفيذ خطة الإخلاء الشامل بمدرسة الشربتلي

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح تتابع تنفيذ خطة الإخلاء الشامل بمدرسة الشرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، التنفيذ العملي لخطة الإخلاء الشاملة بمدرسة حسن الشربتلي الرسمية المتميزة لغات والتي نفذتها المديرية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وذلك بحضور مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية ومسئولي  الحماية المدنية.

وأوضحت وكيل الوزارة، ان خطط الإخلاء الشاملة بالمؤسسات التعليمية؛ تأتي تنفيذا لتعليمات السيد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، ووفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ تحسباً لحدوث أي كورارث وكيفية مواجهتها بما يضمن الأمن والسلامة لكافة عناصر المنظومة التعليمية بالمدارس وذلك بالتنسيق بين تعليم مطروح ومديرية الأمن.

وأكدت خلال حضورها خطة الإخلاء على ضرورة التنفيذ بصورة سليمة؛ وفق ما تم التدريب عليه حرصًا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب أثناء تنفيذ الإخلاء، كذلك شددت مدير تعليم مطروح على عدم تدافع الطلاب أثناء الإخلاء وضرورة توافر كل احتياجات الأمن والسلامة على أن يتم توثيق خطة الإخلاء لحظة بلحظة  بداية من صفارة الإنذار مرورًا بفصل الكهرباء نهائياً عن المدرسة وخروج الطلاب بعيدًا عن مكان الخطر وتصوير كل ذلك بالفيديو والصور ثم يتم إرسال تصوير خطة الإخلاء إلى لجنة مواجهة الكوارث والأزمات بتعليم مطروح. 

وقدمت نادية فتحي الشكر لمديرية أمن مطروح، وإدارة الحماية المدنية تقديرا للتعاون المتميز والتنسيق الإيجابي المثمر مع المديرية في التنفيذ النموذجي والمثالي لخطط الإخلاء بالعديد من المدارس تحسبا لأي طارئ. 

مدير تعليم مطروح تتابع تنفيذ خطة الإخلاء الشامل بمدرسة الشربتلي

IMG-20241219-WA0027
IMG-20241219-WA0027
IMG-20241219-WA0016
IMG-20241219-WA0016
IMG-20241219-WA0026
IMG-20241219-WA0026
IMG-20241219-WA0029
IMG-20241219-WA0029
IMG-20241219-WA0018
IMG-20241219-WA0018
IMG-20241219-WA0028
IMG-20241219-WA0028
IMG-20241219-WA0017
IMG-20241219-WA0017
IMG-20241219-WA0023
IMG-20241219-WA0023
IMG-20241219-WA0025
IMG-20241219-WA0025
IMG-20241219-WA0031
IMG-20241219-WA0031
IMG-20241219-WA0030
IMG-20241219-WA0030
IMG-20241219-WA0019
IMG-20241219-WA0019
IMG-20241219-WA0022
IMG-20241219-WA0022
IMG-20241219-WA0021
IMG-20241219-WA0021
مطروح تعليم مطروح نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خطة الإخلاء مدرسة الشربتلي