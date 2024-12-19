تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، التنفيذ العملي لخطة الإخلاء الشاملة بمدرسة حسن الشربتلي الرسمية المتميزة لغات والتي نفذتها المديرية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وذلك بحضور مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية ومسئولي الحماية المدنية.

وأوضحت وكيل الوزارة، ان خطط الإخلاء الشاملة بالمؤسسات التعليمية؛ تأتي تنفيذا لتعليمات السيد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، ووفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ تحسباً لحدوث أي كورارث وكيفية مواجهتها بما يضمن الأمن والسلامة لكافة عناصر المنظومة التعليمية بالمدارس وذلك بالتنسيق بين تعليم مطروح ومديرية الأمن.

وأكدت خلال حضورها خطة الإخلاء على ضرورة التنفيذ بصورة سليمة؛ وفق ما تم التدريب عليه حرصًا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب أثناء تنفيذ الإخلاء، كذلك شددت مدير تعليم مطروح على عدم تدافع الطلاب أثناء الإخلاء وضرورة توافر كل احتياجات الأمن والسلامة على أن يتم توثيق خطة الإخلاء لحظة بلحظة بداية من صفارة الإنذار مرورًا بفصل الكهرباء نهائياً عن المدرسة وخروج الطلاب بعيدًا عن مكان الخطر وتصوير كل ذلك بالفيديو والصور ثم يتم إرسال تصوير خطة الإخلاء إلى لجنة مواجهة الكوارث والأزمات بتعليم مطروح.

وقدمت نادية فتحي الشكر لمديرية أمن مطروح، وإدارة الحماية المدنية تقديرا للتعاون المتميز والتنسيق الإيجابي المثمر مع المديرية في التنفيذ النموذجي والمثالي لخطط الإخلاء بالعديد من المدارس تحسبا لأي طارئ.

مدير تعليم مطروح تتابع تنفيذ خطة الإخلاء الشامل بمدرسة الشربتلي

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