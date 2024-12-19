غرفة الشركات: سقف الجوازات أزمة تواجه قرعة الحج السياحي| خاص

طالب ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة، بأن تكون ضوابط قرعة الحج السياحي الخاصة بعدد الجوازات المطلوبة للاشتراك بالقرعة، سارية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بدلا من تغييرها كل عام ما يسمح لشركات السياحة بالإعداد المبكر للموسم، ويتم توفير ميزانية الدعاية والإعلانات من غرفة شركات السياحة والشركات نفسها، علاوة على أن المتقدم للحج ولم يحالفه الحظ يجب أن يضمن دخوله القرعة في العام المقبل.

وقال سلطان، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن ضابط "الحد الأدنى لعدد الجوازات المطلوبة للاشتراك بالقرعة"، يسمح للسماسرة والوسطاء بالتلاعب في الحج، واستغلال حاجة المواطنين للسفر، مشيرًا إلى أن بعض شركات السياحة اضطرت لتخفيض الأسعار بما يقل عن المحددة من الوزارة من أجل جمع عدد الجوازات المطلوب للاشتراك في القرعة، ما يعرض الشركة لخسارة فادحة إذا ارتفع سعر الريال السعودي في السوق، ولكن الشركة تغامر حتى تضمن تواجدها وتنفيذا لحصة الحج.

وأكد عضو اللجنة العليا للحج السابق، على أهمية إجراء قرعة الحج بالوزارات الثلاث "الداخلية، التضامن، السياحة" في نفس التوقيت لضمان الشفافية، وحتى لا يسمح لأي أحد بالتلاعب ومحاولة دخول قرعتي حج في وزارتين مختلفتين، لافتًا إلى أن باب التقدم لقرعة الحج السياحي سيغلق غدا الجمعة، ويجب على الراغبين سرعة التقدم بطلب الحج لأي شركة سياحة.