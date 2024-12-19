أذربيجان: ملتزمون بتقوية علاقاتنا مع الدول الإسلامية من خلال منظمة الدول الثماني النامية

أكد رئيس وزراء أذربيجان، علي أسادوف، أن بلاده تتمتع بعلاقات قوية مع أعضاء المنظمة، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لتجاوز الآثار الناجمة عن تزايد التوترات في المنطقة.

وأضاف خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اليوم الخميس، أننا نأمل أن يكون انضمامنا إضافة حقيقية للمنظمة، وأننا سنعمل على المساهمة في تحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء.

كما شدد على ضرورة دعم الشعب السوري والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية، مشيرًا إلى التزام أذربيجان بتقوية علاقاتها مع الدول الإسلامية من خلال المنظمة.