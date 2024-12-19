محافظ مطروح يفتتح مدرستين بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى ١٠٩، مجمع مدارس الريفية الجديد.

وذلك بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والمهندس طارق عبدالله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، ونادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بمطروح.

واستمع محافظ مطروح لشرح حول افتتاح مدرسة أجيال بنين من تعليم أساسى حتى الثانوى بعدد ٢٨ فصلا بتكلفة ١٥،٦ مليون جنيه وقابلة للتوسع المستقبلية.

كما قام محافظ مطروح بافتتاح مدرسة سما العلم تعليم أساسى بنات بتكلفة ١٤،٥ مليون جنيه بعدد ٢٢ فصلا، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية حيث تضم المدرسة مرحلة التعليم الأساسى للبنات بمعدل فصلين لكل صف قابل للتوسع.

وأشاد محافظ مطروح بجهود هيئة الأبنية التعليمية في الإسراع بإنشاء المدرستين في وقت قياسى؛ مما يعود بتوفير مزيد من الخدمات التعليمية واستيعاب مزيد من أبناء مطروح ويخفف من حجم الكثافات بالفصول بالمدارس المحيطة.

محافظ مطروح يفتتح مدرستين بالتزامن والاحتفال بالعيد القومي

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