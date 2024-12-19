الكرة النسائية| مدرب الزمالك يكشف لـ"البوابة نيوز" حقيقة انتقال لاعباته لنادٍ آخر

نفى الكابتن عادل حسين، المدير الفني لفريق الكرة النسائية لنادي الزمالك، وجود أي مشكلات بين صفوف لاعبات الفريق سواء على المستوى الفني أو الإداري.

وأضاف المدير الفني لفريق الزمالك في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن كل ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتقال اللاعبات إلى نادٍ آخر ضمن انتقالات يناير أو وجود أى ازمات ما هي إلا شائعات غير صحيحة وعار تماما عن الصحة.

ولفت المدير الفني، إلى أن الفريق الآن يسعى للتركيز على مباراته المقبلة في الدوري المصري أمام فريق الجونة، وكسب 3 نقاط جديدة تضاف إلى رصيده.

الفريق يختتم تدريباته

ويختتم الفريق الأول لنادي الزمالك للكرة النسائية بقيادة عادل حسين المدير الفني للفريق، تدريباته اليوم، وذلك استعدادًا لمباراته خلال الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري المصري للسيدات.

ويواجه فريق الزمالك نظيره فريق الجونه على ملعب دار ضباط الوقود غدا الجمعة الموافق 20 ديسمبر في تمام الساعة الثانية والنصف.

نقاط الزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة برصيد 21 نقطة جمعها من خلال 9 مباريات فاز في 7 مباريات منها وخسر في مباريتين، أما الجونة فيدخل برصيد 10 نقاط جمعها في 10 مباريات فاز في 3 مباريات منها وتعادل في واحدة وخسر في المباريات المتبقية.

الزمالك يحسم الجولة الأخيرة

واستطاع فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري على ملعب وابور المياه بالإسكندرية، في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وتقدم فريق الزمالك بـ 9 أهداف مقابل لاشيء، أحرز الأهداف كلٌ من اليس، ميرال، سليمزي، سمر، فدوى، شيماء، لوجين، وبهذا ضمن عادل حسين المدير الفني لفريق الزمالك نقاطا جديدة أضيفت لرصيد الفريق في الدوري.

ولم يلعب الزمالك في الجولة الثانية عشرة نظرًا لانسحاب فريق دلفي من الدوري منافسة في هذه الجولة.