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الخميس 19 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الإسكندرية تستقبل نوة الفيضة الصغرى خلال ساعات.. وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة

طقس الإسكندرية الآن
طقس الإسكندرية الآن
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تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوات شهر ديسمبر وموسم الأعياد وهي نوة الفيضة الصغرى، والتي سوف تضرب الإسكندرية خلال ساعات، وهذا ما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تصاحبها أمطار غزيرة ورياح قوية مع انخفاض في درجات الحرارة وغيوم تحجب أشعة الشمس.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استعدادها الكامل لاستقبال أولى نوات فصل الشتاء والتي تأتي لتسيطر على سواحل البحر الأبيض المتوسط، ووفقًا لجدول مواعيد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والذي يؤكد على بدء نوة الفيضة الصغرى اليوم الخميس 19 ديسمبر.

وتستمر نوة الفيضة الصغرى لمدة 5 أيام، وتأتي برياح شمالية غربية وأمطار غزيرة، على سواحل الإسكندرية، وطقس غير مستقر ورياح شديدة تؤثر على حركة المرور والمواطنين داخل المحافظة.

وأكدت محافظة الإسكندرية على وجود توقعات لتقدم السحب الركامية باتجاه سواحل المحافظة والمتوقع خلال الساعات القادمة أن تتقدم للداخل يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تغزر مساء، وسجلت درجات الحرارة اليوم 18 درجة مئوية وسرعة رياح 16 كم/ ساعة، ونسبة سقوط أمطار 30%.

نوة الفيضة الصغرى، هي واحدة من أشد نوات فصل الشتاء، والتي تبدأ يوم 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، وتأتي برياح شديدة شمالية غربية، تسبب طقس مائل للبرودة مع انخفاض في درجات الحرارة الحرارة يصل إلى 15 درجة مئوية، وأمطار غزيرة وارتفاع في أمواج البحر.

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