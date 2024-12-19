أبو الغيط: الجامعة العربية تولي اهتماما خاصا لقضايا التنمية الاقتصادية

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اليوم الخميس، عن أن الأحداث الجارية في المنطقة تبرز بشكل واضح الحاجة الماسة للتعاون بين الدول.

وأكد أبو الغيط أن الدول العربية تمتلك مقدرات وثروات كبيرة، فضلاً عن تجارب غنية، مما يضعها في موقع يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن التحولات الحالية في الساحة الدولية تدفع العالم نحو حروب تجارية وسياسات حمائية، وهو ما يمثل تحديات جديدة للدول النامية التي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً لقضايا التنمية الاقتصادية في المنطقة وتسعى لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة تلك التحديات.