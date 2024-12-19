محافظ أسوان يلتقى وفد صندوق التنمية الحضرية لبحث سبل التعاون المشترك

إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد الصندوق الذى ضم كل من الدكتورة مروة أحمد مدير عام التعاون الدولى والمشاركة المجتمعية ، والمهندسة سوزان نادر المدير التنفيذى لمتابعة المشروعات ، والمهندسة سلمة الشافعى مسئول التعاون الدولى ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة .

محافظ أسوان وفد صندوق التنمية الحضرية

جاء ذلك فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين محافظة أسوان وصندوق التنمية الحضرية فى كافة مجالات التطوير الحضرى على مستوى مدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لصندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق ، على الدعم والتنسيق المتواصل لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة على أرض أسوان وذلك فى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، مؤكداً على أهمية التعاون لتنمية وتطوير المدن ، فضلاً عن تبادل الخبرات لجعل مدننا أفضل ، وبالتالى تحقيق حياة أفضل للجميع .

سبل التعاون المشترك بين المحافظة والصندوق

هذا وقد تناول اللقاء عرض سبل التعاون المشترك بين المحافظة والصندوق ، وخاصة فيما يتعلق بمشروع " تخطيط العمل الحرارى والتخفيف من آثار الجزر الحرارية بالتطبيق على مدينة أسوان " ، ويستهدف تنفيذه فى إطار المدن الترابطية الممول من الحكومة الألمانية ، والذى تم إطلاقه منذ عام بشراكة مع مدينة نيروبى بدولة كينيا ، ومدينة لفيف بدولة أوكرانيا ، ومدينة هايدل برج بدولة ألمانيا بهدف إعداد خطة تعامل حرارى لمدينة أسوان، وهو ما يتم مناقشته بورشة العمل الثانية التى سيتم عقدها بديوان عام المحافظة فى هذا الشأن.

علاوة على استعراض المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات فى مجال البنية التحتية والذى يتم تمويله من الإتحاد الأوربى والحكومة الألمانية بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين إدارة الخدمات العامة داخل مدينة أسوان ، مع تقديم الدعم المؤسسى فيما يخص المناخ ، وفقاً للنواحى الإجتماعية والإقتصادية، ومن المقرر إنطلاقه فى يناير القادم بتعاون مشترك بين صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

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