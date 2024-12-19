طب طنطا تعلن نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثالية للعام الدراسي 2024-2025

أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم الخميس، نتيجة مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية بالكلية للعام الجامعى 2024 / 2025.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء فريق التعليم الطبي بالكلية الدكتورة رويدا رأفت أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبية والدكتورة مروة عوض أستاذ مساعد الفسيولوجيا الطبية ، وتحت إشراف وفاء شلش مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية والعاملين بالإدارة.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن إدارة الكلية لا تدخر جهدا فى دعم كافة الأنشطة والمسابقات الطلابية وتوفير كافة الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين، معربا عن سعادته وفخره بمستوى أبنائه ومهنئا الطلاب الفائزين باعتبارهم مثل أعلى وقدوة لجميع الطلاب لبذل المزيد من الجهد والتفوق، مشيرا إلى أن الطلاب الفائزين سيمثلون كلية الطب جامعـة طنطـا فى المشاركات الخارجية ومتمنيا التوفيق لباقى الطلاب.

وأسفرت المسابقة عن فوز الطالب محمد عبد السلام فهمي بدرة المقيد بالفرقة الخامسة بالكلية بالمركز الأول في مسابقة الطالب المثالى، فيما فازت الطالبة جنى أحمد عبد المنصف الطوخي المقيدة بالفرقة الخامسة بالكلية بالمركز الأول في مسابقة الطالبة المثالية، بمشاركة 9 طلاب من مختلف الفرق الدراسية بالكلية ( 6طلاب و3طالبات).

يذكر أنه تم التنافس وتقييم النتائج على أساس مجموعة من الأسس والمعايير وشملت، التفوق الدراسي والمقابلة الشخصية التي تتضمن المظهر والثقة بالنفس وسرعة البديهة والقدرة على الإقناع، إلى جانب احتبار المعلومات العامة واللغة بالإضافة إلى كيفية العرض التقديمس للمهارات الشخصية والتي يكون جزء منها باللغة الإنجليزية، وأن يكون الطالب من المشاركين المتميزين فى الأنشطة الطلابية والأنشطة المجتمعية مثل الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي والتوعية الصحية، وعرض إحدى القضايا المجتمعية والحلول من وجهة نظره أو طرح مبادرة طلابية لعلاج مشكلة.