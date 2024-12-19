أنطونيو جوتيريش: يجب التركيز على الاستثمار في التعليم ودعم الشباب بكل الطرق

أكد أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، دعمه لانتقال سلس نحو حل الدولتين لصالح الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن وقف الحرب في قطاع غزة يصب في مصلحة استقرار المنطقة بشكل عام.

كما دعا جوتيريش خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اليوم الخميس، إلى ضرورة التركيز على الاستثمار في التعليم ودعم الشباب بطرق متعددة، مؤكداً أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن مشاركة الشباب أصبحت أمراً بالغ الأهمية في تعزيز التنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.