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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أنطونيو جوتيريش: يجب التركيز على الاستثمار في التعليم ودعم الشباب بكل الطرق

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
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أكد أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، دعمه لانتقال سلس نحو حل الدولتين لصالح الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن وقف الحرب في قطاع غزة يصب في مصلحة استقرار المنطقة بشكل عام.

 كما دعا جوتيريش خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اليوم الخميس، إلى ضرورة التركيز على الاستثمار في التعليم ودعم الشباب بطرق متعددة، مؤكداً أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

وأضاف أن مشاركة الشباب أصبحت أمراً بالغ الأهمية في تعزيز التنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة وقف الحرب في قطاع غزة القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي