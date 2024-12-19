محافظ البحيرة ورئيس الشركة القابضة يتفقدان المعمل المركزي للمياه

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المعمل المركزي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وذلك في إطار متابعة أعمال التطوير والاعتماد الدولي للمعامل.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن تطوير منظومة المعامل يُعد خطوة هامة لضمان جودة مياه الشرب والصرف الصحي وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يساهم في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ومن جانبه، تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، دور المعمل المركزي في رفع وتحليل العينات، مشيراً إلى أهمية عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها بشكل دوري لضمان الحفاظ على جودة المياه والصرف الصحي، وتعزيز فعالية المنظومة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأشاد المهندس ممدوح رسلان بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها قطاع المعامل بالشركة، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه المعامل في ضمان جودة المياه والخدمات المقدمة.

وفي ذات السياق، صرح اللواء المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بأن الشركة تركز بشكل كبير على رفع كفاءة معاملها الرئيسية والفرعية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة، والتي تضم 32 معملًا لمياه الشرب و25 معملًا للصرف الصحي.

وأوضح أن الشركة تعمل على تجهيز هذه المعامل بأحدث الأجهزة، مشيرًا إلى أن المعمل المركزي يمثل الركيزة الأساسية في منظومة الجودة، حيث يشرف على متابعة أداء معامل محطات المياه والصرف الصحي، ويقوم بتطوير طرق التحاليل المعتمدة باستمرار، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

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