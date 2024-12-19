رئيس جامعة بني سويف يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ82 لتنمية روح الولاء والانتماء

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الثانية والثمانون لتنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعة، والتي نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وجاء ذلك بحضور اللـواء أركان حرب أسامة عبدالحميد محمـد داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، واللواء محمد على عثمان مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري للجامعات والعميد محمد سمير عمار المستشار العسكري لمحافظة بنى سويف، والعقيد أحمد موسى مديرا دارة التربية العسكرية، ولفيف من قيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية ومجلسي النواب والشيوخ وقيادات المجتمع المدني والأزهر والكنيسة ،وسط عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ندوة تثقيفية الــ 82 لتنمية روح الولاء والانتماء لدي شباب جامعة بني سويف

شملت فعاليات الندوة فيلم تسجيلي عن الجامعة، ومسرحية من فريق مسرح الجامعة عن أهمية الولاء للوطن، وفقرة شعرية، وفقرة غنائية من كورال الجامعة، ومحاضرة للدكتورة غادة عامر بعنوان " صناعة البيئة الابتكارية"

وخلال كلمته رحب رئيس الجامعة بالضيوف، مؤكداً أن الندوة تستهدف بناء وتشكيل الوعي الوطني لدي الشباب ، وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن ، وذلك من خلال استضافة صفوة من المتخصصين في مختلف المجالات، لمواجهة كافة محاولات تشويش الفكر وتزييف الوعى التي يسعى لها أعداء الوطن ، مثمناً الدور الذي تقوم به قوات الدفاع الشعبي من جهود في حماية الجبهة الداخلية للبلاد وتدعيم روح الولاء والانتماء لمختلف قطاعات أبناء مصر الجامعات الأمر الذي يدعونا جميعا للفخر بهذا القطاع المهم من قطاعات القوات المسلحة العظيمة .

وأوضح الدكتور منصور حسن، إن مهمة الجامعة لا تقتصر فقط على تقديم العلم، بل أن للجامعة دور تنويري في بناء الوعى، وتبصير الشباب بمختلف القضايا، وتحصين عقولهم ضد أية محاولات استقطاب للفكر المتطرف، وذلك من خلال التثقيف بصحيح المعرفة، واكتشاف المواهب وصقل القدرات وتشجيع الابتكار، وحث الطلاب على القيم الحميدة في سلوكياتهم، وتنمية قيم الإخلاص والولاء للوطن، هذا كله من أولويات التعليم الجامعي.

وأكد حرص الجامعة على تنفيذ العديد من الأنشطة التي تساعد الطلاب على اكتشاف وتنمية مواهبهم وقدراتهم في شتى المجالات، وهو ما يحقق أحد أهم أهداف خطة رؤية مصر للتنمية المستدامة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية، وذلك من خلال نشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية، وذلك في إطار توجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يؤكد دائماً على بناء الإنسان وأهمية الاستثمار في الموارد البشرية لاسيما الشباب .

من جانبه نقل اللواء أسامة عبد الحميد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري؛ تحيات الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معرباً عن فخره واعتزاز بتواجده وسط أبنائه من الطلاب والطالبات والذين يمثلون بشائر الغد المشرق والمستقبل الواعد وتعقد مصر عليهم آمالاً كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري أن الدولة المصرية باتت أكثر استقراراً وثباتا وتطورت قدراتها بسواعد أبنائها برؤية القيادة السياسية المستنيرة في التعامل مع الملفات والموضوعات ذات الأولوية و بمنظور مؤسسي متكامل في إدارة شئون البلاد، مشيراً أن الشعب المصري العظيم كان ولا يزال هو مركز ثقة الدولة وحائط الصد ضد محاولات زعزعة الاستقرار، داعيا للعمل على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية.

وأشار أن الهدف الرئيسي لتنظيم الندوة هو مجابهة الفكر بالفكر وتحصين كافة أطياف المجتمع وخاصة أبنائنا من الشباب وحمايتهم من الأفكار المغلوطة والمعتقدات الهدامة من خلال الأدراك الصحيح والوعي ضد التهديدات التي تهدد الأمن المصري.

وفي ختام الندوة تم تبادل الدروع، وتكريم عدد من أسر الشهداء بالإضافة إلى تكريم عدد من الطلاب ذوى الهمم.