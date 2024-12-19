الرئيس الفلسطيني: نواجه تحديات كبيرة جراء الاحتلال وممارساته الاستيطانية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أرضه ومقدساته.

وأضاف أبو مازن، خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي،اليوم الخميس، إن الجهود مستمرة لإتاحة الفرص أمام الشباب، على الرغم من الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال وممارساته الاستيطانية.

كما شدد على أهمية استمرار مهام وكالة أونروا وتقديم الدعم المالي لها، في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء المجازر اليومية التي ترتكب بحقهم، والتي تمثل حرب إبادة جماعية.

وأوضح الرئيس الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب في لبنان وسوريا، مما يستدعي تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بذلك."