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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يُكرم موظفين بلغوا سن التقاعد من "ديوان الوزارة" و"المديريات"

وزير العمل يُكرم
وزير العمل يُكرم موظفين بلغوا سن التقاعد من "ديوان الوزارة"
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كرم وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، 18 موظفا من العاملين بالوزارة والمديريات ممن بلغوا سن التقاعد، من الديوان العام والمديريات، تقديرًا لجهودهم خلال فترة عملهم داخل الوزارة والمديريات وما قدموه لخدمة المواطنين والمجتمع خلال فترة خدمتهم، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وقدم الوزير جبران الشكر والتقدير للعاملين السابقين متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد والنجاح فى حياتهم العملية والشخصية القادمة.

وشملت قائمة المُكرمين الـ 18: وفاء عبدالتواب السيد دويب، وعيده كامل منصور عبد الخالق، ومحمود محمد أبو سريع، و مديحة شعبان اسماعيل، ومحمد محمود محمد شعراوي، وعادل حسن عفيفي، وجلال حسن عبد المنعم ، وسعاد عبدالمرضي عطية، وعثمان عبد الرسول عبدالعزيز، ووليد علي عبد المقصود، وعادل حسني عبد ربه، وايمان السيد محمد شحاته، وليلي محمد مختار حسين، وعلي ذكي احمد علي، وايمن مختار نيازى احمد محمد، وسلوى مصطفى كمال، و إبراهيم سيد احمد ابوزيد، وفاطمة عبدالحميد موسى بركات.

وفي ختام الاحتفالية أهدت اللجنة النقابية للعاملين في الوزارة، هدية تذكارية إلى وزير العمل محمد جبران عبارة عن "مُصحف شريف".

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العاصمة الإدارية الجديد وزير العمل محمد جبران يكرم موظفين بلغوا سن التقاعد تقديرا لجهوده المديريات