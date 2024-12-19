عماد الدين حسين: تطبيق الدعم النقدي يتطلب الرقابة على الأسواق بيد من حديد

قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تطبيق الدعم النقدي يتطلب المزيد من الحرص، وعلى الحكومة قبل أن تفكر فى تطبيق الدعم النقدى على أرض الواقع، أن تتأكد أولا وأخيرا من توافر قاعدة بيانات سليمة ومعها ضمان واضح وجلى.

وأكد عماد الدين حسين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد على كل المحتكرين والمضاربين والجشعين هى التي تبعث برسالة طمأنة للناس خصوصا الفقراء الذين تقول أحدث البيانات الحكومية أنهم يمثلون 35.4% من سكان البلاد. ومن دون ذلك فإن الأمر سيقود إلى كوارث لا حد لها.‬