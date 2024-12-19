دينا بشير الديك تكشف آخر تطورات حالة والدها الصحية

كتبت دينا بشير الديك ابنة السيناريست الكبير بشير الديك عن حالته الصحية بعد تدهورها ومكوثه في العناية المركزة.

وقالت دينا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"صباح الخير جميعا، للأسف بابا دخل تاني الرعاية في المستشفى، والمرة دي الموضوع بقى مختلف خالص، للأسف حالته بعد ما كانت بتتحسن شوية بقت ترجع تسوء تاني، المشكلة في الإهمال وعدم الاهتمام بالمرضى".

وتابعت دينا: "رحنا امبارح وقت الزيارة لاقينا بابا زاد عدم وعيه وذراعه وارم جدا وبيؤلمه وماحدش كان واخد باله والمفروض أنه في الرعاية، المشكلة التانية أنه بقى لا قادر يمضغ الأكل ولا يبلعه، دا غير أنه كان جعان على غير العادة لأنه بالرغم من عدم قدرته على المضغ ولا البلع لكنه أول ما بدأ يأكل بدأ وعيه يزيد، ازاي دي رعاية ومن كتر قلق ماما وعدم ثقتها في الخدمة المقدمة (اللي هي مش رخيصة بالمناسبة) بقت بتشوف الأدوية اللي بياخدها وبتعرف تأثيرها والآثار الجانبية بتاعتها وبدأت تناقش الدكاترة في الأدوية دي".

وأضافت ابنة بشير الديك: "راح دكتور الرعاية المحترم المتواجد ساعتها قال لها "لو مش قادرين على مصاريف المستشفى روحوا مستشفى تانية" هل دا رد محترم لدكتور رعاية في مستشفى معروف بتميزه في الرعاية؟، الصراحة مش دا أول دكتور رعاية هناك يكون بالجليطة دي وللأمانة الوحيدين المهذبين هناك دكتور صافي مديرة الرعاية ودكتور أحمد سامي دكتور الرعاية وللأسف مش موجودين طول الوقت إن شاء الله نخرج منها على خير ونروح مستشفى تاني في أسرع وقت".

واختتمت دينا بشير الديك حديثها وقالت: "برجاء الدعاء لبابا انه يقوم بالسلامة ويخرج من النفق المظلم اللي هو فيه دا آمين".

يشار إلى أن بشير الديك قدم مع المخرج عاطف الطيب عددا من أهم أفلامه، حيث كتب له أول أفلامه "سواق الأتوبيس" واستمر في "ضربة معلم" و"ضد الحكومة" و"ناجي العلي" وانتهاءً بـ"ليلة ساخنة"، بالإضافة إلى ذلك كتب السيناريو لفيلمي محمد خان "موعد على العشاء"، ثم "الحريف".

