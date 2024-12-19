أردوغان: دعم الشباب والمشاريع الصغيرة أمر مهم وعلى المنظمة تبني سبل تمكينهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دعم الشباب ودعم المشاريع الصغيرة شيء بالغ الأهمية من أجل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يجب على الدول الأعضاء في المنظمة أن تتبنى نهج الشمولية وأن تمكن الشباب.

وأضاف الرئيس أردوغان، اليوم الخميس، خلال كلمته في فعاليات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجتمعاتنا لديها ميزة كبيرة وهى أن الأغلبية العظمى من السكان هم من الشباب، وهذا بخلاف الدول الغربية التي لديها الأغلبية من الشيوخ وكبار السن، ولهذا يجب علينا إشمال الشباب في مشاريعنا وأن ندعمهم في جميع المهارات الرقمية، وأن ندعم قدرات ريادة الأعمال الخاصة بهم وأن نفكر في أهمية دعم الدول الأعضاء من أجل أن تحقق تمكينًا اقتصاديًا.

وأشار إلى أن هذا الأمر لن يحدث إلا بتنفيذ البنية الشاملة التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، لأن هذا سيكون مفيدًا للغاية لمنظمتنا ولدولنا ولجميع البرامج التي تدعم الذكاء الاصطناعي واستخدامه، سواء في القطاعات الزراعية والاقتصادية والسياحية وغيرها.

وأكد أنه يجب أن تكون هناك برامج تصمم خصيصًا من أجل دعم المشاريع الصغيرة لكي نتأكد من أن هذه المشاريع تستفاد من جميع المبادرات التجارية التي تقدمها الدولة من أجل أن نقوم بمشاركة فضلى الممارسات، موضحًا أن هذه البرامج سوف تدعم الشباب وتمكنهم، فهم وقود المستقبل.