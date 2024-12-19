أردوغان: العالم يشهد الكثير من النزاعات والحلول الاقتصادية سبيل التعافي من الأزمات

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، أن العالم اليوم يشهد الكثير من النزاعات والملفات التي تزعزع الأمن والاستقرار الدوليين.

وأكد أن الحلول ليست متمثلة فقط في الحلول السياسية ولكن في الحلول الاقتصادية ولا سيما في خطة التعافي من الأزمات.

وأوضح أردوغان ،اليوم الخميس، خلال كلمته في فعاليات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على المنظمات الدولية أن تتواكب مع المستجدات الإعلامية، ونأمل أن كل القرارات التي سيتم اتخاذها اليوم، في هذه القمة ستكون واعدة وستعطينا نظرة شاملة واستراتيجية وثقة للمستقبل وللتعافي من الأزمات العالمية.