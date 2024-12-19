البحيرة ترفع درجة الاستعداد والتأهب لحالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار المتوقعة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب وتمركز المعدات وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة، اليوم الخميس، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

يأتي ذلك تماشيا مع التغيرات المناخية المرتقبة، ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الخميس 19 ديسمبر، حيث تشهد البلاد حالة منخفض جوي يعمل على سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر مساء على محافظات (الإسكندرية ـ البحيرة - كفر الشيخ).

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار الجاهزية والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث الوحدات المحلية وشركة المياه والحماية المدنية لاتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار من خلال الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لتلقي كافة البلاغات.

وكما وجهت محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

كما وجهت بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، استمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظا على الأرواح والممتلكات.