خالد أبو الوفا: وضعنا إستراتيجية واضحة لتطوير قطاع الكرة في سوهاج

أكد النائب خالد أبو الوفا رئيس نادي مركز شباب سوهاج أنه وضع استراتيجية جديدة وأساسية لكرة القدم خلال الـ 8 سنوات القادمة حيث تعتمد الاستراتيجية تأهيل اللاعبين من خلال برامج تدريب ستعتمد من سن 6 إلى سن 20 سنة بالإضافة إلى تأهيل المدربين من خلال دورة الفيفا كدورات مضمونة لإعداد كوادر جديدة تتمتع بالقدرة على العمل التدريبي الحديث لخلق جيل جديد متكامل فنيا ونفسيا وعلميا وتدريبا.

وأضاف أبو الوفا في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أنه وضع تخصصات ومعايير محددة لاختيار الأجهزة الفنية لفرق الناشئين بالنادي وذلك من أجل انتقاء أفضل المدربين المحترفين وهو ما تحقق في الفترة الأخيرة وحقق الفرق نتائج إيجابية لم تحدث من قبل.

ووضع أبو الوفا استراتيجية وخطة مستقبلية للنهوض بالقطاع من أجل منافسة الأندية الكبرى محليا والعمل على تسهيل احتراف اللاعبين الشباب المتميزين والعمل على وصولهم إلى سوق الانتقالات العالمية وتحقيق مكاسب مادية أيضًا.