وزير البترول يبحث خطط شركة كايرون لزيادة استثماراتها في مصر

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، ألان لين الرئيس التنفيذي لشركة “كايرون”، حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها المستقبلية في مناطق امتيازها في مصر بالبحر المتوسط والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس في ظل رغبة كبيرة من الشركة لتوسعة محفظة أعمالها فى مصر لتتضمن مناطق امتياز جديدة.



حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.



وخلال اللقاء أكد بدوي أن منطقة الصحراء الغربية لم تبح بعد بكل أسرارها وتتمتع بإحتمالات واعدة خاصة في مجال المصادر غير التقليدية للبترول والغاز، مشيراً إلى أنه شهد رغبة قوية من العديد من الشركات العالمية للعمل في هذا المجال الواعد في مصر.



وشدد الوزير على أهمية التكنولوجيات الحديثة في تحقيق نتائج إيجابية للغاز الصخري وعمليات الحفر البحري في أعماق أكبر لم تكن ممكنة من قبل بما يحقق فوائد كبيرة لمصر من زيادة الإنتاج والإحتياطيات، مشيراً إلى الدعم الكامل من قبل قطاع البترول للشركات العالمية لتأدية أعمالها، ولفت إلى أن الشراكات الإستراتيجية التكاملية هي مفتاح تحقيق النجاحات والأهداف المشتركة بما يفيد جميع الأطراف.



من جانبه أكد رئيس الشركة علي التزامها بأعمالها وإيمانها بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر ورغبتها في الاستحواذ علي مناطق امتياز جديدة وضخ استثمارات إضافية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وصيانة الآبار بهدف الحفاظ علي معدلات الإنتاج وزيادته، مشيراً إلي عقد ورشة عمل مشتركة مع شركات قطاع البترول لوضع برنامج عمل علي المدي البعيد للشركة في مصر.



ولفت إلى اعتزام الشركة جلب حفار هيدروليكي متطور إلي مصر للبدء في عمليات الحفر التكسيري للغاز الصخري يمتاز بالعديد من الفوائد ومنها الحفاظ علي البيئة وخفض التكاليف والاستهلاك الأقل للطاقة، مشيراً إلى نجاح الشركة فى رفع معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية بعد عمليات صيانة الآبار.