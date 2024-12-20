عبدالرحمن مجدي.. فنان استعراضي من ذوي الهمم حصد المركز الأول فى رمي الجلة والقرص

خليك قد التحدي ولا تستلم لظروفك".. شعار رفعه " عبد الرحمن مجدي،فنان من ذوي الهمم من ابناء محافظة الدقهلية. وعضو فريق قادرون باختلاف بقيادة الدكتور" أيمن علي" المدير الفني للفريق التابع الي مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتورة "منى عثمان"، وكيل الوزارة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة والدكتورة نانسي سميرمسؤل قادرون بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية .



قالت "بشرى كمال" والدة "عبدالرحمن مجدى" انه الطفل الخامس واصغر أشقاءه ، والتحق بمدرسة الامل بمدينة طلخا من عمر ثلاث سنوات الي ١٠ سنوات.



وأضافت "بشرى كمال" لـ"البوابة نيوز" أنه التحق بمدرسة الأمل بطلخا بعمر ثلاث سنوات، وساعدته دراسته المدرسة كثيرا في التعامل، وكذلك ممارسة الرياضة , فتعلم للاعتماد علي نفسه ،

وأشارت إلى انه ظل يتعلم بالمدرسة حتي عمر 11 عاما، ثم ترك الدراسة ، وتوجه الي ممارسة الرياضة ،وشجعته في القرية الأولمبية بمدينة المنصورة ،والتابعة لجامعة.المنصورة ،وحرصت علي ممارسة الرياضة معه لتشجعيه .

وأشارت الى ان عبد الرحمن ولدها انضم الي الفرق الرياضية العادية ،و كان لا يتأقلم مع باقي اللاعبين بالفرق نظرا لظروفه،وذلك بالرغم من ٱن جميع المدربين رحبوا بتواجده وحاولوا ان يساعدوة ويدربوه،

وأكدت "بشرى كمال" ان مدرب في القرية الأولمبية شجعه وضمه لفريق رياضي لذوي الهمم من مدينة طنطا بالغربية تابع لنادي " الهدف 'بالغربية والتابع لوزارة. الشباب والرياضة ، وكان الفريق يتدرب بالقرية الأولمبية في المنصورة، وظل ولدها في الفريق لفترة طويلة .

وأوضحت أنه تدرب في الفريق ، و وحقق مركز في النادي كما حقق المركز الأول جمهورية والميدالية الذهبية في رمي الجلة والقرص لمدة ثلاث سنوات منذ عام2016الي عام 2018,ثم حقق المركز الثاني في رمي الجلة والقرص ،والميدالية الفضية لمدة ثلاث سنوات متتالية منذ من عام2020 الي 2022.

ولفتت "بشرى كمال" الى ان رياضة الباراتايكوندو ،استهوته فمارسها في نادي الحوار الرياضي بالمنصورة ،برئاسة المحاسب ايهاب فوده ، وحصد مركز اول في البطوله العربيه باراتيكوندو ٢٠٢٣ ،والميدالية الذهبية فى إستاد القاهره بالصاله المغطاه.

وتتابع أن عبد الرحمن لم تقتصر موهبته علي التفوق الرياضي، انما هو فنان استعراضي وممثل موهوب ، عندما رٱي المختصون أداءه في إستعراض ، رشحوه للانضمام الي فريق قادرون باختلاف بإستاد المنصورة بقيادة الدكتور أيمن علي.

وأكدت أن الدكتور "أيمن علي ” كان له الفضل في تشجيعة ،وتدريبه فنيا ،وابراز مواهبه الفنية، موضحة أنه شارك في العديد من العروض، ونال ٱداؤه الإعجاب من الجمهور ،وكرمه محافظ الدقهلية السابق والمستشار العسكري ،كما كرمه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الحالي.

وقالت "بشرى كمال" ان" عبد الرحمن "موهوب بالتمثيل ، ،وهو قادر علي تمثيل وحفظ اي سيناريو ،وشارك في مسابقة الحلم المصري علي مستوي الجمهورية عام ٢٠١١ ضمن الفرقة وحصل علي جائزة افضل مؤدي. ويحلم بالشهرة والعالمية علي خطي الفنان محمد هنيدي.