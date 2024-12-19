محافظ كفرالشيخ يفتتح بطولة ألعاب القوى البارالمبية لذوي الهمم

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية لذوي الهمم، التي تُنظم ضمن سلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية في مرحلتها الأولى، حيث تُقام بمشاركة 35 ناديًا و350 لاعبًا من مختلف المحافظات على مدار ثلاثة أيام، بنادي سيتي كلوب بمدينة كفرالشيخ، بحضورالدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، وأعضاء اللجنة البارالمبية.

وشهد محافظ كفرالشيخ، فعاليات البطولة والمنافسات في مختلف فروع ألعاب القوى مثل الوثب، الجري، دفع الجلة، ورمي القرص، بالإضافة إلى سباق الكراسي لمسافة 100 متر، وقد تنافس العديد من اللاعبين واللاعبات من ذوي الاحتياجات الخاصة في أجواء من الحماسة والإصرار، حيث قدم الرياضيون عروضًا مميزة تميزت بالعزيمة والتحدي، كما شهدت الفعالية لعبة رمي القرص بمشاركة النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تسعى لتوفير بيئة رياضية مناسبة لجميع الرياضيين من ذوي الهمم، وذلك ضمن رؤية المحافظة لتحقيق المركز الأول في جميع الألعاب الرياضية، كما تحدث مع اللاعبين المشاركين من مختلف المحافظات، وهنأهم على جهودهم وأداءهم المتميز، مشجعًا إياهم على مواصلة العمل الجاد.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن فخره واعتزازه بأداء الرياضيين البارالمبيين، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس الروح القتالية والتحدي الذى يتحلى به هؤلاء الرياضيون، مؤكدًا على أهمية دعم الأنشطة الرياضية لذوي الهمم، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على البطولة لتنظيمها بشكل متميز وناجح.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن دعم الرياضة البارالمبية يمثل أولوية قصوى للمحافظة، وملتزمون بتوفير كل الدعم اللازم لتمكين هؤلاء الأبطال من مواصلة مسيرتهم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، مضيفًا أن دعم هذه البطولات يسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الهمم، ويمنحهم الفرصة لإظهار إمكانياتهم والتنافس على المستويات الرياضية المحلية والدولية.

ومن جانبهم، أعرب ذوو الهمم المشاركين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ كفرالشيخ لكونه أول محافظ يحضر بطولة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإرادة الحركية بالمحافظة، مؤكدين أن حضوره يعد بمثابة رسالة دعم وتشجيع لهم، وأن هذه البطولة تمثل تجربة هامة لاختيار اللاعبين المتميزين وتأهيلهم لمنتخب مصر، مشيرين إلى أن كفرالشيخ تعتبر "ولادة للأبطال" من ذوي الهمم، كما أعربوا عن رغبتهم في أن تستضيف المحافظة جميع الألعاب الرياضية، مع تقديم كل الدعم لتحقيق المستوى الأول في هذه الألعاب.

وفي ختام الفعالية، تم التقاط صور تذكارية مع الوفود المشاركة من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

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