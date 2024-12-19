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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الحكومة ببنجلاديش يدعو لبناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لدعم الشباب

رئيس الحكومة المؤقتة
رئيس الحكومة المؤقتة ببنجلاديش
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قال الدكتور محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة ببنجلاديش، إن هناك تحديات غير مسبوقة في المرحلة الحالية، داعيًا لبناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في إطار دعم الشباب.

وأضاف يونس في كلمته خلال افتتاح القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، أنه لا بد من العمل على دعم قدرات الشباب بين دول منظمة الدول الثماني النامية، موضحًا أنه يجب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

وتابع، أنه ينبغي التركيز على التحول الرقمي في مشاريع المستقبل، موضحًا أن الاعتماد على التكنولوجيا سيخلق المزيد من الفرص خاصة أمام الشباب.

وكان الرئيس السيسي، قد استقبل القادة المشاركين" في القمة، والتي تأتي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول النامية.

وقد أنشئت منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتضم بالإضافة إلى مصر كلا من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران.

رئيس الحكومة المؤقتة ببنجلاديش القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي منظمة الدول الثماني النامية