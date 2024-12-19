بنجلاديش: لا بد من دعم قدرات الشباب ليكونوا مستعدين لمواجهة سوق العمل

أعرب الدكتور محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة ببنجلاديش، عن سعادته بالمشاركة في قمة منظمة الدول الثماني النامية، قائلًا: "من دواعي سروري أن أشارك في القمة وأن أكون في القاهرة وأن أرى إرثها العظيم وهو شرف لي، كما أريد أن أرحب بالرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر على دعوته الكريمة".

وأضاف يونس في كلمته خلال افتتاح القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إننا نشهد وقتا صعبا وتحديات غير مسبوقة ولكن هناك الكثير من الفرص فالقمة تركز على الشباب والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وكل تطلعاتنا المشتركة.

وتابع، أن كل دولة لديها عدد معين من الشباب، ففي بنجلاديش على سبيل المثال يوجد 170 ألف مواطن هم شباب تحت سن الـ 27، موضحًا أن كل عام نجد أن هناك أكثر من 200 ألف شاب في السوق الذين يحتاجون إلى عمل ولذلك لا بد أن نجعلهم مستعدين لمواجهة سوق العمل ويكون لديهم القابلية لهذا، ولابد أن ندعم قدرات الشباب بين دول المنظمة.

واستقبل الرئيس السيسي، القادة المشاركين" في القمة، والتي تأتي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول النامية.

وقد أنشئت منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتضم بالإضافة إلى مصر كلا من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران.